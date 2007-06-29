Симоненко знает, зачем Ющенко двухпалатный парламент?

Двухпалатный парламент нужен Президенту Украины Виктору Ющенко исключительно для того, чтобы, воспользовавшись своим правом назначать губернаторов, установить полный контроль над Верховной Радой и таким образом свести на нет волеизъявление людей во время выборов. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, комментируя инициативу главы государства о внедрении двухпалатного парламента.

"Двухпалатный парламент при сохранении института президента - это прямая дорога к уничтожению демократии, прямая дорога к диктатуре", - сказал он.

РБК-Украина