Тимошенко: Черновецкий - делец, который по недоразумению получил власть

Блок Юлии Тимошенко призывает депутатов Киевского городского совета объединиться с целью отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности мэра столицы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН открытом обращении БЮТ к членам фракций „Наша Украина”, СПУ, Партии регионов, депутатской группы Виталия Кличко, Народного блока Литвина в Киевсовете.

По мнению членов БЮТ, сегодня ситуация в Киеве, в частности в сфере беспрецедентных злоупотреблений и коррупции в земельной политике зашла так далеко, что стоит хотя бы временно забыть об идеологических противоречиях и консолидировано встать на защиту киевлян.

“Сегодня власть в городе фактически принадлежит земельной мафии, которой персонально руководит лично мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Распродаются, раздаются за бесценок, бесконтрольно сдаются в аренду детские площадки, скверы, междомовые территории, экологические зоны. За период правления ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киеве роздано 565 гектаров земельных участков свободных от застройки. В результате этого бюджет города недополучил астрономическую сумму – 11 млрд. 300 тыс. грн. Это почти равняется прибыльной части бюджета Киева за год (около 13 миллиардов)”, - отмечается в обращении.

В БЮТ убеждены, что “безответственная и коррумпированная политика мэра как раз и привела к кровавому инциденту на Березняковском массиве”. (В ночь с 27 на 28 июня на ул. Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, которые боролись против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами - УНИАН).

БЮТ обращается к пяти фракциям Киевсовета с предложением объединиться и выступить с инициативой немедленной отставки с должности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. В блоке считают, что именно он является “первопричиной всех проблем, связанных с Киевом”. “Ведь время показало, что этот делец, который по недоразумению получил власть, превратил всех жителей столицы в заложников коррумпированных инициатив и откровенно бандитских схем”, - подчеркивается в документе.

Отдельно “бютовцы” обращаются к фракции „Наша Украина” с просьбой придерживаться соглашения и не принимать участия в заседаниях Киевсовета, который “под руководством мэра превращается в орган легитимизации преступных решений”.

Также Блок Юлии Тимошенко пользуясь случаем обращается к киевлянам, обещает защитить их от земельного произвола и мобилизовать силы городской организации и руководства на немедленное отстранение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июня, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что возглавляемый ею блок будет инициировать отставку мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за массового избиения людей на ул. Березняковской в ночь с 27 на 28 июня, которые выступили против застройки сквера фирмой «Кроун».

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.