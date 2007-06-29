Тимошенко хочет уволить Черновецкого

БЮТ будет инициировать отставку Черновецкого из-за массового избиения людей в столичном микрорайоне Березняки

Киев. 29 июня. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко будет инициировать отставку мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за массового избиения людей на улице Березняковской в ночь с 27 на 28 июня, которые выступили против застройки сквера фирмой «Кроун».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я требую от всех политических сил, присутствующих в Киевсовете, проголосовать единодушно за отстранение от должности мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если политические силы, представленные в Киевсовете, не проголосуют за отставку городского председателя, БЮТ по всему Киеву распространит миллионы листовок и спецвыпусков своих газет о том, как «лидеры партий защищают киевлян».

Комментируя ситуацию, она подчеркнула, что в ночь с 27 на 28 июня около 100 молодых людей избили жильцов прилегающих к будущей строительной площадке домов кувалдами и «заточками».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, жильцы домов окружили сквер для того, чтобы предотвратить его застройку. В результате этого инцидента, отметила лидер БЮТ, 13 человек были госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами. В то же время она отметила, что сотрудники милиции приехали к месту события только через час, а примерно за 5 минут до их появления лицам, избившим людей, поступили телефонные звонки с предупреждениями о приближении сотрудников милиции, в результате хулиганы исчезли с места происшествия, а нескольких нападающих, которых удалось задержать самим жителям, согласно имеющейся у лидера БЮТ информации, было отпущено.

В связи с этими событиями, Ю.ТИМОШЕНКО не исключает, что столичная милиция тесно связана с представителями «земельной мафии» в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием взять под личный контроль расследование этого инцидента, также лидер БЮТ требует от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА провести соответствующее расследование факта избиения людей и рассмотреть целесообразность пребывания в должности руководителя столичной милиции.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что ее политическая сила будет контролировать расследование этого дела, а также окажет необходимую юридическую помощь пострадавшим в результате инцидента людям. Вместе с тем, юристы от БЮТ оставляют за собой право обратиться в суд о бездеятельности столичной милиции в расследовании инцидента, произошедшего на улице Березняковской.

В очередной раз, обращаясь к лидерам политических партий, в частности к Гражданскому движению «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «У нас есть «Народная самооборона», так помогайте народу обороняться».

Продолжая свой комментарий ситуации, сложившейся в Киеве со сменой столичных властей после последних выборов мэра, лидер БЮТ заметила, что с приходом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность городского председателя Киева в столице массово распространилась коррупция, связанная с предоставлением земельных участков. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, за время руководства Киевом Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, фактически за взятки было роздано 565 га земли, в результате чего городской бюджет недополучил, по приблизительным подсчетам БЮТ, 11,3 млрд. грн., что фактически составляет годовой бюджет столицы.

Как сообщал УНИАН, по данным Блока Виталия Кличко, нападение на палаточный городок протестующих против застройки на массиве Березняки было осуществлено 27 июня, в 4 часа утра.

По данным Блока Кличко, земельный участок площадью 0,38 га в зеленой зоне общего пользования жилищного массива Березняки по ул.Березняковской, 12, в Днепровском районе Киева был передан строительной компании «Кроун» решением Киевского городского совета №484/644 от 29 мая 2003 года для строительства жилого дома со встроенными помещениями социальной сферы и подземным паркингом.

Жители массива протестуют против застройки с 2004 года. Начиная с 2006 года, в сквере постоянно действует палаточный городок, в котором дежурит около 20 человек.