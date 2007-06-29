Черниговский облсовет берет под защиту губернатора

В Чернигове началась внеочередная сессия облсовета, которую созвала председатель Наталия РОМАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение депутатов выносится лишь один вопрос - о ситуации в области в связи с заявлением председателя ОГА Николая ЛАВРИКА и обращение депутатов облсовета к Президенту и премьер-министру Украины.

Как отметила председатель облсовета, сессия созвана как исключительная. Присутствуют на ней 60 депутатов из 90.

«Сессия легитимна и правомочна», - отметила Н.РОМАНОВА.

Н.ЛАВРИК в заседании сессии участия не принимает.

Как сообщалось ранее, председатель Черниговской ОГА Н.ЛАВРИК написал заявление об отставке в связи с невозможностью выполнять свои обязанности.

В облгосадминистрации продолжает работать комиссия Секретариата Президента. Ее представитель также присутствует на сессии облсовета.