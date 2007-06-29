Тимошенко точно знает, что это косметикой не скроешь

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вместе с досрочными парламентскими выборами следует провести референдум по новой редакции Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

«Мне кажется, что следует на общеукраинском референдуме спросить у людей, какую форму правления они хотят иметь – президентскую или парламентскую. Неплохо было бы, если бы об этом у людей спросили на этих досрочных парламентских выборах, если у политиков на это есть воля. Мы поддерживаем такой шаг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, за последние годы политики, “подстраивая текст Конституции”, сделали его невозможным для нормального государственного управления.

«Наша политическая сила глубоко убеждена, что этот текст уже дальше нельзя «марафетить», - это не «марафетится», косметикой это не скроешь, нужно набраться мужества всем политикам и разработать новую редакцию Конституции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня среди политиков есть противоречия по модели государственного управления – парламентской или президентской формы. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что обе модели Конституции, если она сбалансирована и гармонично построена с системой противовесов и балансов, имеют право на жизнь. “Но это должны определить не политики, а общество”, - отметила лидер БЮТ.