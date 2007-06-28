Пресс-служба БЮТ обещает, что Юлия ТИМОШЕНКО в ближайшее время пригласит журналистов к себе домой. Такое заявление пресс-служба сделала, учитывая публикацию в «Украинской правде», посвященной дому Ю.ТИМОШЕНКО. (Речь идет о статье УП “Из жизни оранжевой элиты: имение Юлии Тимошенко” от 27 июня – УНИАН).

В переданном УНИАН заявлении пресс-служба БЮТ, в частности, отмечает, что “Юлия ТИМОШЕНКО - единственный политик в стране, которого все люди зовут по имени, она открыта для общества, для журналистов”. Как отмечает пресс-служба, “для того, чтобы попасть в гости к ТИМОШЕНКО, совсем не обязательно наниматься водолазом, шпионом или заканчивать курсы папарацци. Для этого нужно всего лишь позвонить в центральный офис БЮТ на Подоле, или в пресс-службу”.

При этом пресс-служба, “уважая труд журналистов и издание «Украинская правда», все же хочет пожелать украинским СМИ быть беспристрастными и объективными”.

Как отмечается в заявлении, “во-первых, Юлия ТИМОШЕНКО арендует указанное в публикации здание, а не владеет ею на правах частной собственности. Об этом, по-видимому, стоило вспомнить журналистам.

Во-вторых, очевидно, не совсем корректно приводить для сравнения стоимость соседнего здания, хотя бы потому, что оно в 5 раз больше, чем помещение Юлии ТИМОШЕНКО и, соответственно, имеет другую цену - несколько миллионов долларов США. Это, приблизительно, то же, что называть всех киевлян миллионерами, оценивая стоимость пентхауза на Бульваре Леси Украинки.

И, наконец, в-третьих, в ближайшее время Юлия ТИМОШЕНКО пригласит журналистов к себе домой в арендованное здание”.

О времени встречи с Ю.ТИМОШЕНКО и ее семьей в ее доме сообщат дополнительно, отмечает пресс-служба БЮТ.