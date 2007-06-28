Тимошенко третий шанс разрушить не даст

БЮТ проведет съезд по вопросам участия в досрочных парламентских выборах в первые дни августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в Киеве.

«Мы съезд проведем в начале августа – буквально в первые дни начала избирательной кампании», - сказала она.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку политические партии провластной коалиции объявили о проведении своих съездов в начале августа, это означает, что никакие неконструктивные политики не смогут разрушить 30 сентября досрочные выборы.

Она отметила, что Украина после 2004 и 2006 годов, которые были бездарно потеряны, получит третий шанс для построения нормальной цивилизованной жизни.

«Наша политическая сила уже никому этот третий шанс разрушить не даст. Я убеждена, что с этих досрочных выборов Украина начнет положительно и достаточно быстро меняться», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.