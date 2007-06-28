Кириленко вступился за черниговского губернатора

Лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО не видит причин для отставки губернатора Черниговской области Николай ЛАВРИКА. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове, отметив, что не «видит оснований, чтобы Николай ЛАВРИК написал заявление об отставке».

«Я удивлен, как и многие из тех, кто наблюдал за успешной деятельностью Н.ЛАВРИКА в Черниговской области», - сказал лидер “Нашей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КИРИЛЕНКО, он узнал об отставке черниговского губернатора из СМИ, и пока еще не знает ее мотивов. В то же время он сообщил журналистам, что намерен встретиться с Н.ЛАВРИКОМ и обсудить причины этого поступка.

«Я удивлен решением», - констатировал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что поддерживает деятельность Н.ЛАВРИКА в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, председатель Черниговской ОГА Н.ЛАВРИК написал заявление об отставке, мотивируя свой поступок невозможностью далее исполнять свои обязанности.

Сегодня в Черниговской ОГА работает комиссия Секретариата Президента.