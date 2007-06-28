Кириленко вступился за черниговского губернатора
Лидер НУ не понимает причин
Лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО не видит причин для отставки губернатора Черниговской области Николай ЛАВРИКА. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове, отметив, что не «видит оснований, чтобы Николай ЛАВРИК написал заявление об отставке».
«Я удивлен, как и многие из тех, кто наблюдал за успешной деятельностью Н.ЛАВРИКА в Черниговской области», - сказал лидер “Нашей Украины”.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КИРИЛЕНКО, он узнал об отставке черниговского губернатора из СМИ, и пока еще не знает ее мотивов. В то же время он сообщил журналистам, что намерен встретиться с Н.ЛАВРИКОМ и обсудить причины этого поступка.
«Я удивлен решением», - констатировал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что поддерживает деятельность Н.ЛАВРИКА в Черниговской области.
Как сообщал УНИАН, председатель Черниговской ОГА Н.ЛАВРИК написал заявление об отставке, мотивируя свой поступок невозможностью далее исполнять свои обязанности.
Сегодня в Черниговской ОГА работает комиссия Секретариата Президента.