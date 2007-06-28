В Правице удивлены, что мегаблок создали без них

Подписание лидерами “Народного Союза “Наша Украина” и "Народной самообороны" Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО Декларации объединения демократических сил стало для Блока «Рух-Украинская правица» неожиданностью.

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении Блока «Рух-Украинская правица», “подписание этого документа стало неожиданностью не только для Блока «Рух-Украинская правица», но и для других политических сил, которые 7 июня этого года парафировали Соглашение об образовании избирательного блока между НСНУ, "Народной самообороной" и Блоком "Рух-Украинская правица".

Авторы заявления напоминают, что этим соглашением “стороны достигли договоренностей практически по всем вопросам, в том числе по положению о последующем объединении политических сил”. В связи с этим, отмечается в заявлении, возникает логический вопрос: зачем декларировать двумя субъектами то, о чем уже договорено в парафируемом соглашении на уровне широкого круга демократических сил?

Авторы заявления считают, что Декларацию, подписанную В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, можно трактовать как ревизию достигнутых договоренностей, которые фактически являются отказом в одностороннем порядке от взятых на себя обязательств, парафируемых в Соглашении от 7 июня.

По мнению членов Блока «Рух-Украинская правица», подписание декларации, состоявшееся в день анонсированной встречи всех возможных субъектов широкого блока с Президентом Украины, является проявлением неуважения к партнерам. “Такие шаги могут привести к разрушению демократического избирательного блока, и являются отходом от линии на формирование широкого объединения, к которому призывал Президент”, - отмечается в заявлении. По мнению ее авторов, “идею создания единственной национально-демократической партии фактически подменили творением очередного политического холдинга”.

Блок "Рух-Украинская правица" заявляет, что не выходил из переговорного процесса, и поэтому считает странными призывы Блока к объединению.

“Руководствуясь лозунгом «Мораль, Честность и Порядочность», мы призываем объединяться именно на этих принципах. Только объединение демократических сил в едином блоке, которое мы последовательно отстаиваем, позволит победить на внеочередных выборах”, - отмечается в заявлении Блока «Рух-Украинская правица».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока. В частности, в документе отмечается, что посредством объединения демократических сил «Наша Украина» и «Народная самооборона» закладывается фундамент единства в демократическом лагере. Эти политические силы берут на себя обязательство обеспечить образование единственной демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических ценностей в Украине.

«Наша Украина» и «Народная самооборона» призывают все демократические силы присоединиться к их блоку. «Мы обращаемся ко всем демократическим силам, которые готовы объединиться вместе с нами в единую партию еще до выборов, присоединиться к этой декларации и своими подписями засвидетельствовать преданность демократическим идеалам», - отмечается в декларации.

Перед подписанием декларации о создании блока В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО призвали присоединиться к нему все демократические силы, в том числе “Украинскую правицу” и БЮТ.