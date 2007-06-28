Тимошенко не нравится конституционная новация Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает нецелесообразным создание двухпалатного парламента в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «почти во всех странах, где есть двухпалатный парламент, есть федеральный уклад, Украина – унитарное государство, и поэтому я считаю, что двухпалатный парламент не нужен Украине».

Лидер БЮТ считает, что это приведет к увеличению количества депутатов, увеличению противостояний, увеличению конфронтации и недоразумений.

При этом она отметила, что следует разобраться с институтом, который уже создан в Украине, а не создавать новые вместе с новыми чиновниками.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что двухпалатный парламент будет определенным образом угрожать целостности Украины, поскольку, благодаря определенным политическим силам, страна живет со словом «федерализация».

«Я бы хотела, чтобы у нас не было этого слова, и в то же время была целостность территории Украины, унитарность страны», - заявила лидер БЮТ.

В то же время она отметила, что поддерживает некоторые инициативы Президента Виктора ЮЩЕНКО. И в новой редакции Конституции, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, их можно учесть, в частности, относительно уменьшения численности депутатов в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента. «Это позволит укрепить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворчества», - считает В.ЮЩЕНКО.