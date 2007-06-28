Кириленко: выборы состоятся, даже если Мороз в них не верит

Сегодня лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко продолжил тур по Украине. Очередной этап Всеукраинского тура “Напишем программу вместе” начался со встречи с жителями пгт Михайло-Коцюбинске Черниговской области. В своей речи Кириленко поздравил их с Днем Конституции, отметив необходимость усовершенствования Основного закона, сообщает пресс-служба Нашей Украины.

Лидер “Нашей Украины” напомнил, что под лозунгом “Напишем программу вместе” он уже проехал шесть регионов. По его словам, в областные туры ездят также народные депутати-“нашеукраинцы” пятого созыва. Они во время личных встреч раздают анкеты, где все желающие могут написать свои предложения для программы партии “Наша Украина”.

“За эти три недели собрались невероятное количество анкет. В них люди преимущественно требуют упразднить депутатскую неприкосновенность, проводить активную социальную политику”, - отметил Вячеслав Кириленко. Он заметил, что после победы демократических сил на досрочных выборах эти требования будут обязательно воплощены в жизнь.

На вопрос, как он оценивает поведение председателя Верховной Рады пятого созыва Александра Мороза, Кириленко ответил: “Хоть спикер и не верит в досрочные выборы, но они все равно состоятся”.