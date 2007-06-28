Яценюк поехал в на юбилей президента Туркменистана

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК во главе украинской делегации отбыл сегодня в Туркменистан с рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время пребывания в Ашхабаде А.ЯЦЕНЮК намерен обсудить комплекс вопросов двустороннего сотрудничества и по поручению Президента Украины принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летнего юбилея Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА.

В состав украинской делегации входит, в частности, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.