Яценюк поехал в на юбилей президента Туркменистана
16:49, 28 июня 2007Политика
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Министра сопровождает Бойко
Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК во главе украинской делегации отбыл сегодня в Туркменистан с рабочим визитом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время пребывания в Ашхабаде А.ЯЦЕНЮК намерен обсудить комплекс вопросов двустороннего сотрудничества и по поручению Президента Украины принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летнего юбилея Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА.
В состав украинской делегации входит, в частности, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
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