Балога довел черниговского губернатора до отставки?

Председатель Черниговской областной государственной администрации Николай ЛАВРИК написал заявление об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В заявлении, в частности, отмечается, что причиной отставки является невозможность далее исполнять свои полномочия.

Как стало известно из источников, приближенных к губернатору, вчера вечером в ОГА приезжал глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. После проведения совещания Н.ЛАВРИК написал заявление об освобождении.

Сегодня в обладминистрации работает комиссия из Секретариата Президента, в составе которой есть и советник Президента Николай БУТКО, когда-то он был председателем Черниговской ОГА. По прогнозам местных политических обозревателей, он имеет шансы вернуться на эту должность.

Н.ЛАВРИКУ 54 года. Член партии НСНУ. Был назначен председателем Черниговской ОГА в декабре 2005 года.