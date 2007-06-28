Немцы предупредили Ющенко: он рискует получить федерализацию

Идея начать в Украине дискуссию о двухпалатном парламенте является в настоящее время неуместной и несвоевременной. Так немецкие эксперты комментируют инициативу президента Ющенко, которую он огласил ко дню Конституции.

Предложение вынести на рассмотрение украинского общества идею о создании двухпалатного парламента делается в то время, когда с большими усилиями удалось договориться о сроке новых выборов 30 сентября, говорит Райнер Линднер из берлинского Фонда науки и политики. Президент, выступая с такой идеей, фактически начинает новый процесс, в ходе которого стороны конфликта опять будут нуждаться во времени, а Украина опять будет втянута в бесконечные конституционные дискуссии без реальных политических действий, говорит Линднер: „Мне кажется, что украинское общество в настоящее время слишком истощено политическими перипетиями. Было потеряно достаточно много доверия к политикам. Думаю, что народ просто не верит в то, что нынешняя политическая элита способна на компромисс по таким дальновидным изменениям”.

В целом немецкий эксперт называет интересной и даже перспективной идею внедрить в Украине двухпалатный парламент, в котором была бы палата представителей регионов. Однако при нынешнем состоянии дел в украинской политике это предложение является однозначно несвоевременным, говорит Линднер.

Другой немецкий политолог, Ингмар Бредис, который в настоящее время преподает в Киево-Могилянской академии, сомневается, что создание второй палаты в парламенте сможет разрешить патовую ситуацию в украинской политике. Он так анализирует президентскую инициативу: „Создание еще одной палаты в парламенте для президента является стратегическим методом получить влияние на расстановку сил в парламенте. Правда, следует сначала выяснить, каким способом должна образовываться эта вторая палата, кто будет ее членами, как их будут избирать. Есть подозрение, что президент в настоящее время просто рассчитывает получить через вторую парламентскую палату больше влияния на законодательный орган”.

Ингмар Бредис указывает еще и на такой момент. Согласно с Конституцией, Украина является не федеральным, а унитарным государством, хотя и имеет своеобразный маленький федеральный акцент в форме Крымской автономии. Такой государственный строй не обеспечивает достаточных условий, чтобы внедрять в украинском парламенте двухпалатную систему. Эксперт говорит, что перед тем, как говорить о двухпалатном парламенте, следовало бы уже завершить дискуссию о федеральном устрое, последствия которой для Украины в настоящее время тяжело оценить оптимистично.

Немецкая волна