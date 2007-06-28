Ющенко доложили, когда его партия увеличится

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с лидерами демократических сил Украины – «Народной самообороны» Юрием ЛУЦЕНКО и «Нашей Украины» Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе разговора руководители «Народной самообороны» и «Нашей Украины» информировали главу государства о намерении возглавляемых ими политических сил вместе, единым блоком, принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября.

Они также сообщили В.ЮЩЕНКО о четком намерении объединиться в единую мощную демократическую партию после парламентских выборов.

После встречи с Президентом, В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО подписали соответствующую Декларацию об объединении демократических сил, в которой заявлено о создании избирательного блока «Наша Украина, – Народная самооборона» и намерении образовать в дальнейшем единую политическую партию.