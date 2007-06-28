Мегаблок приглашает БЮТ и Правицу влиться в Нашу Украину

Блок «Наша Украина» - «Народная самооборона» приглашает присоединиться к нему все демократические силы, в том числе “Украинскую правицу” и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили лидеры «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО и «Народной самообороны Юрий ЛУЦЕНКО перед подписанием декларации о создании соответствующего блока.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что «Наша Украина» и «Народная самооборона» будут принимать участие в избирательной кампании 30 сентября вместе.

По его словам, все необходимые процедуры состоялись, обсуждены все необходимые документы.

«Мы считаем, что такое наше решение является весомым основанием для всех других демократических и патриотических сил приобщиться к созданию большого блока и принять для своих политических партий окончательное решение по этому поводу», - сказал В.КИРИЛЕНКО. При этом он отметил, что единство демократических сил является обязательным условием, и именно такой наказ дают избиратели демократическим силам по всей Украине.

Следующим шагом, заявил В.КИРИЛЕНКО, будет создание единой партии.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодняшняя декларация о создании блока закладывает новый фундамент в украинские демократические традиции единства.

«Мы сегодня готовы заявить не только о создании единого избирательного блока и избирательного списка, но и о четких намерениях создать единую демократическую партию. Этим документом (декларацией – УНИАН) мы открываем двери всем другим демократическим украинским партиям, которые также, очевидно, должны вынести уроки из разъединенности, которая приводит к поражениям, и приобщиться к нашему процессу объединения в единую мощную демократическую силу», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что «Народная самооборона» и «Наша Украина» приглашают присоединиться к ним “Украинскую правицу”.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что вхождение Украинской правицы в блок является очень важным, и поэтому «Наша Украина» и «Народная самооборона» приложат максимум усилий, чтобы партии “Украинской правицы” были в составе большого блока патриотических сил.

Ю.ЛУЦЕНКО, в свою очередь, добавил, что «мы закладываем начало объединительного процесса, и партии “Украинской правицы” также, мы надеемся, приобщатся к этому через подписание декларации несколько позже».

Он отметил, что обязательным условием включения политической силы в блок является ее намерение также объединиться в единую демократическую партию на базе «Нашей Украины».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, квоты могут изменяться при присоединении других политических сил. В то же время, он убежден, что это не главный вопрос, поскольку большинство в демократическом лагере хорошо знакомы, и не суть важно, кто по какой квоте пойдет.

«Ну, скажите, пожалуйста, Николай КАТЕРИНЧУК – это чья квота – «Народной самообороны» или «Нашей Украины», а Тарас СТЕЦЬКИВ?», - спросил Ю.ЛУЦЕНКО, выразив уверенность, что с распределением мест в списке проблем не будет.

Он также сообщил, что список будет обновлен молодыми прогрессивными людьми.

Ю.ЛУЦЕНКО также заявил, что первая пятерка списка практически определена, но объявление об этом будет сделано после соответствующих избирательных процедур, то есть после съездов.

Отвечая на вопрос, будут ли они предлагать Юлии ТИМОШЕНКО присоединиться к их блоку, Ю.ЛУЦЕНКО сказал шутя: «У нас в пятерке как раз не хватает женщины, поэтому мы готовы приветствовать Юлию Владимировну в создании единой демократической силы».

В свою очередь, В.КИРИЛЕНКО напомнил, что между «Нашей Украиной» и БЮТ существует соглашение об объединенной оппозиции, которая предусматривает создание правящей коалиции в случае победы на выборах или создание единой оппозиции в следующем парламенте.

Следовательно, по его словам, принципиальные документы с БЮТ подписаны, и в этих документах фигурирует норма о добросовестной конкуренции, “и мы надеемся, что этого будут придерживаться все демократические силы”. Во всяком случае, добавил КИРИЛЕНКО, “с нашей стороны мы обещаем действовать именно так, как это предусмотрено соглашением».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока. Эти политические силы, в частности, берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических ценностей в Украине.