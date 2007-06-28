Ющенко выступит на открытии Ялтинского саммита

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии Четвертой Ялтинской ежегодной встречи (Ялтинская Европейская стратегия). Главная тема встречи ­– евроинтеграция Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, саммит начнется в 19.00 в Софиевском гранд-холле (второй этаж гостиницы «Премьер-Палац», бул. Шевченко, 5-7).

Планируется, что Президент Украины выступит на открытии саммита с короткой речью. Также на заседании будут премьер-министр Словении Янез ЯНША и бывший канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР.

29 и 30 июня саммит продолжит свою работу в Ялте.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) – это международная сеть, созданная в 2004 году с целью содействия развитию справедливой, свободной и процветающей Украины, налаживания отношений с миром и поддержки членства Украины в Европейском Союзе.