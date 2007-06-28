Украина подпишет исполнение приговоров Международного трибунала для Югославии
10:46, 28 июня 2007Политика
461 0
Распоряжение отдал Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Александра КУПЧИШИНА на подписание Соглашения между Украиной и Организацией Объединенных Наций об исполнении приговоров Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии.
Соответствующее распоряжение главы государства от 27 июня 2007 г. размещено на официальном сайте Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter