Украина подпишет исполнение приговоров Международного трибунала для Югославии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Александра КУПЧИШИНА на подписание Соглашения между Украиной и Организацией Объединенных Наций об исполнении приговоров Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии.

Соответствующее распоряжение главы государства от 27 июня 2007 г. размещено на официальном сайте Президента.