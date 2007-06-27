Президент отменил свой Указ об отмене постановления Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выдал Указ “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 31 октября 2006 года №909 «Об остановке действия постановления Кабинета Министров Украины от 4 октября 2006 года № 1383». (Постановление КМУ «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины» - УНИАН.)

Текст Указа от 27 июня 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, своим Указом от 31 октября 2006 года №909 Президент Украины остановил действие постановления Кабмина относительно согласования с премьером кадровых решений в МВД.

Президент считал, что утвержденное этим постановлением Положение не согласовывается с нормами Конституции и законов Украины, актов Президента Украины.

Положением определено, в частности, что начальники, первые заместители и заместители начальников главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, управлений и отделов Министерства на транспорте, руководители структурных подразделений МВД, ректоры и проректоры высших учебных заведений МВД, командиры бригад внутренних войск назначаются на должности и освобождаются от должностей по согласованию с премьер-министром Украины. Тем самым Президент Украины отстранен от участия в решении вопросов, связанных с реализацией главой государства конституционных полномочий относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в этой сфере и поддержания прав и свобод человека и гражданина, отмечалось в документе.

В.ЮЩЕНКО считал, что нормы Положения относительно согласования министром внутренних дел с премьер-министром Украины представлений, которые вносятся Президенту Украины, о назначении на должности и освобождение от должностей высшего командования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, присвоения специальных званий высшего начальственного состава органов внутренних дел, высших военных званий военнослужащим внутренних войск не согласовываются с конституционно определенным статусом премьер-министра Украины (часть пятая статьи 114 Конституции Украины).