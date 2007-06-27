Ющенко хочет вынести новую Конституцию на референдум

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что новая Конституция Украины должна быть утверждена на всеукраинском референдуме. Об этом он сообщил, выступая на торжественном заседании по случаю 11-й годовщины Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент назвал важным то, что тема конституционных изменений нашла свою поддержку в общественных кругах.

«Общественная мысль должна стать решающей. Новая редакция Конституции Украины должна быть одобрена на всенародном референдуме уже в ближайшее время» - сказал Президент, отметив, что это принципиальная позиция.

По словам В.ЮЩЕНКО, такой шаг будет гарантировать право народа непосредственно влиять на создание собственного Основного Закона и, безусловно, усилит значение этого закона.

«Воля народа, воля людей должна раз и навсегда стать в Украине нерушимой. Это – наша цель. Путь к ней пройдем достойно и твердо. Я уверен в наших силах и знаю, как достичь в стране изменений», - отметил глава государства.