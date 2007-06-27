Ющенко хочет видеть меньше депутатов и не так долго

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в новой Конституции Украины должна быть упразднена депутатская неприкосновенность, сокращен срок полномочий, а также численность Верховной Рады. Об этом В.ЮЩЕНКО заявил, выступая на торжественном заседании по случаю 11-й годовщины Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что при обсуждении нового текста Конституции необходимо поставить точку в дискуссиях об организации государственного механизма.

«Украине нужна сильная власть, и ее система должна быть четкой, сбалансированной, с конкретной ответственностью главы государства, правительства и парламента», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил, что, с учетом существующего опыта, необходимо внедрить эффективные предохранители против наименьших покушений на узурпацию власти. «Я выступаю за усиление основ парламентаризма. В то же время, должны сделать невозможным превращение Рады в высший орган государственной власти. Четко и категорически я требую отмены неограниченной депутатской неприкосновенности, нынешняя ситуация является неприемлемой, и по своей сути преступной», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, на его взгляд, стоит предметно рассмотреть предложения о сокращении срока полномочий парламента и его численности.

Президент также высказался за создание двухпалатного парламента: «Не исключаю целесообразности вернуться к теме формирования в Украине двухпалатного парламента. Это позволит укрепить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворчества», - считает В.ЮЩЕНКО.