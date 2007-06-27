Арсений Яценюк едет в Косово

2-3 июля с.г. состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Арсения Яценюка в Республику Сербия. В рамках визита министр посетит также автономный край Косово и Метохия. Программой визита предусмотрены встречи А.Яценюка с премьер-министром Сербии Воиславом Коштуницей и министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем. Планируется также встреча министра с представителями деловых кругов Сербии и представителями украинско-русинской общины. В Косово А.Яценюк встретится с руководителем временной Миссии ООН в Косово Йоахимом Рюккером, руководством временных институций края и др.