Откроется 4-ый саммит Ялтинской европейской стратегии

С 28 июня по 1 июля пройдет Четвертый ежегодный саммит международной общественной организации «Ялтинская европейская стратегия» (Yalta European Strategy – YES).

В саммите – самом крупном и влиятельным украино-европейским неформальным форумом высшего уровня - примут участие политики, общественные деятели, дипломаты из Великобритании, США, Франции, Германии, Польши, России и других стран. Гостями 4-го ежегодного саммита станут, в частности, 42-й президент США Уильям Джефферсон Клинтон, федеральный канцлер Германии (1998-2005 гг.) Герхард Шредер, президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский. В торжественном открытии саммита выступит Президент Украины Виктор Ющенко.

4-й ежегодный саммит YES будет посвящен обсуждению сегодняшних взаимоотношений между Украиной и Европейским Союзом и перспектив вступления Украины в ЕС в соответствии с разработанной экспертами YES стратегией «Повестка дня - 2020», перспектив преобразований в экономической сфере Украины в связи с проведением Евро-2012, улучшения инвестиционного климата, энергетической безопасности, торгово-экономическим отношениям между Украиной и ЕС, а также сегодняшней политической ситуации в Украине.

Саммит откроется 28 июня традиционной конференцией в киевском отеле «Премьер-палас». В тот же день запланировано посещение гостями YES Центра современного искусства PinchukArtCentre в киевском комплексе «Арена». Следующие два дня саммита пройдут в Ливадийском дворце (Большая Ялта, АРК), где запланированы как пленарные заседания, так и работа «круглых столов» по вопросам верховенства права и реформы системы правосудия, а также энергетики и создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.