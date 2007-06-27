Ющенко обещает остановить хаос

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО жестко критикует изменения в Конституцию 2004 года, но отмечает, что возврата к прошлой модели власти не нужно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на торжественном заседании по случаю 11-й годовщины Конституции.

В начале своего выступления Президент подчеркнул, что без лишнего пафоса хочет задать практический тон широкому общественному диалогу о новых конституционных ориентирах Украины.

Президент подчеркнул, что четко хочет заявить, что Основной Закон государства необходимо, наконец, защитить от неоправданного шквала критики.

«Проблема не в идеалах, ключевая проблема заключается в реализации ценностей и в двойных стандартах, которые разъедают нашу страну», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что реализация Конституции 1996 года выявила много трудностей. По мнению Президента, это является закономерным для молодой демократии. Поэтому он считает, что совершенствование Конституции было необходимым, но, к сожалению, не привело к желаемому результату.

Говоря о необходимых изменениях, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Возвращение к прошлым моделям власти не возможно и не нужно, однако с такой же откровенностью скажу, что вмешательство в Основной Закон, закон страны в 2004 году завело страну в тупик и создало жизненную угрозу украинской демократии”. “Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны», - заявил он.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что фактически изменение конституционного строя было осуществлено без участия и учета мнения народа. «Несогласованности в действиях органов власти превратились в непримиримое противостояние. Нарушения Конституции стали нормой на фоне масштабной парламентской коррупции, ревизии воли избирателей, деградированной политической культуры, где кресло весит больше, чем человеческая совесть», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что свыше 70% граждан считает, что страна развивается в неправильном направлении. «Как глава государства я обязан остановить и, безусловно, остановлю этот хаос. В Украине нужно навести порядок, нам нужна Конституция свобод, Конституция порядка, нам нужна Конституция как единый общественный договор», - сказал Президент.

На торжественном собрании Президент вручил государственные награды по случаю Дня Конституции, который будет отмечаться завтра, 28 июня.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени награжден Киевский городской председатель в 1999-2006 годах Александр ОМЕЛЬЧЕНКО;

Орденом князя Ярослава Мудрого ІV степени – вице-президент НАН Украины Антон НАУМОВЕЦ; ректор Национального университета «Острожская академия» Игорь ПАСИЧНИК и секретарь СНБОУ Иван ПЛЮЩ.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени – художественный руководитель Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г.И.Майбороды Николай ГВОЗДЬ; командующий внутренними войсками МВД Александр КИХТЕНКО; в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО; писатель Петр ПЕРЕБИЙНОС; секретарь Национального всеукраинского музыкального союза Юрий СТАНИШЕВСКИЙ; Славутский городской председатель Владимир УДОВИЧЕНКО;

Орденом «За заслуги» I степени – директор Института термоэлектричества НАН Лукьян АНАТИЧУКА; ректор Мариупольского государственного гуманитарного университета Константин БАЛАБАНОВ; генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра Григорий БОНДАРЬ; доцент Университета экономики и управления АР Крым Валерий ГОРБАТОВ; председатель правления АО «Трест «Киевподземдорстрой – 2» Василий КОЧЕРГА; первый заместитель председателя Союза юристов Украины Николай ОНИЩУК; председатель правления акционерного общества «Донецксталь» – металлургический завод» Александр РЫЖЕНКОВ;

Орденом «За мужество» I степени – правозащитник Владимир МАЛИНКОВИЧ;

Орденом «За заслуги» ІІ степени – народный депутат Украины I-III созывов Василий КОСТИЦКИЙ;

Орденом «За заслуги» ІІІ степени – ректор Ужгородского национального университета Николай ВЕГЕШ;

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени – генерал-лейтенанта в отставке Георгий ЖИВИЦА.

Присвоены почетные звания:

«Народный артист Украины» – художественному руководителю Цыганского музыкально-драматического театра «Романс» Игорю КРИКУНОВУ и художественному руководителю камерного хора «Кантус» Емельяну СОКАЧУ.

Также за выдающийся вклад в национальное возрождение Украины, весомые личные заслуги в развитии отечественного образования и науки, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и общественно-политическую деятельность президенту Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеславу БРЮХОВЕЦКОМУ присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Державы.