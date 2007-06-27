Партия регионов начнет в ”Украине”, а закончит во Дворце спорта

Политсовет Партии регионов сегодня принял решение о проведении очередного X съезда партии 4 августа 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По данным пресс-службы, съезд пройдет в два этапа. Первый - в Национальном дворце «Украина», второй - в столичном Дворце спорта.

Кроме того, на заседании Политсовета председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вручил партийные билеты новым членам партии – Александре КУЖЕЛЬ, Владимиру ЯЦУБЕ, Дмитрию ПРИТЫКЕ и Вадиму ЧУПРУНУ.

По результатам своей работы Политсовет Партии регионов принял заявление.