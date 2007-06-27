Кириленко встретился с руководителями Европарламента (фото)

Лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет руководителей Европарламента, что без досрочных парламентских выборов было бы невозможно решить политический кризис в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявлял сегодня во время встреч с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ и вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦЕМ.

В.КИРИЛЕНКО выразил уверенность в том, что внеочередные выборы в Украине должны окончательно решить политический кризис.

Что касается участия демократических сил в следующих выборах, то В.КИРИЛЕНКО отметил, что на сегодня демократические силы очистили свои ряды и не допустят в свои партии предателей.

Говоря о дальнейшем развитии отношений УКРАИНА-ЕС, лидер “Нашей Украины” также выразил уверенность, что все политические силы, заинтересованные в стабильности Украины, должны заняться после выборов осуществлением глубоких реформ. «Любые выборы не должны быть препятствием для евроинтеграции Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО журналистам после завершения встреч с руководством Европарламента.

Фото Сергея Сидоренко