Кириленко встретился с руководителями Европарламента (фото)
Лидер НУ заверил, что партия очистилась
Лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет руководителей Европарламента, что без досрочных парламентских выборов было бы невозможно решить политический кризис в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявлял сегодня во время встреч с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ и вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦЕМ.
Президент Европарламента Ханс-Герт Поттеринг хорошо осведомлен о политической ситуации в Украине
Вице-президент Европарламента Марек Сивец заинтересован в преодолении кризиса в Украине
Что касается участия демократических сил в следующих выборах, то В.КИРИЛЕНКО отметил, что на сегодня демократические силы очистили свои ряды и не допустят в свои партии предателей.
Говоря о дальнейшем развитии отношений УКРАИНА-ЕС, лидер “Нашей Украины” также выразил уверенность, что все политические силы, заинтересованные в стабильности Украины, должны заняться после выборов осуществлением глубоких реформ. «Любые выборы не должны быть препятствием для евроинтеграции Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО журналистам после завершения встреч с руководством Европарламента.
Фото Сергея Сидоренко