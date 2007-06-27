Кто преодолеет трехпроцентный барьер (исследование)

Трехпроцентный барьер сегодня преодолевают пять политических сил.

Такие данные социологического исследования Киевского Института проблем управления имени Горшенина переданы агентству УНИАН институтом.

В частности, Партию регионов поддерживает 27,35% респондентов, Блок Юлии Тимошенко - 18,25%, блок «Наша Украина» - 11,04%, «Народную самооборону» - 4,50%, КПУ - 4,14%.

Близки к прохождению 3-процентного барьера СПУ с 2,91%, блок Наталии Витренко - 2,76%, Народный блок Литвина - 2,71%.

Не пойдут на выборы - 8,90%, планируют голосовать против всех - 8,13%, затруднились с ответом - 7,77% опрошенных.

Исследование проводилось институтом с 4 по 18 июня 2007 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Институт Горшенина принял решение не публиковать свои рейтинги, однако в связи с появлением 21 июня неправдивых рейтингов политических партий якобы от имени института на официальном информационном сервере Партии регионов в порядке исключения решил опубликовать свои настоящие данные.

Как известно, на сайте Партии регионов рейтинг этой политической силы был 27,1%, БЮТ - 14,3%, блока «Наша Украина» - 9,2%, «Народной самообороны» - 4,4%, КПУ - 4%, СПУ - 1,6%, блока Н.Витренко - 2,76%, блока Литвина - 1,5%.