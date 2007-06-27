Ющенко видит парламент двухпалатным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен презентовать новый текст Конституции Украины, в котором будет предложено создать двухпалатный парламент. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по его словам, в ближайшее время Президент представит свое виденье, каким образом должна совершенствоваться Конституция.

При этом И.ПУКШИН отметил, что это должна быть новая редакция Основного закона.

Рассказывая об основных направлениях реформирования, И.ПУКШИН выделил блоки прав и свобод человека. В частности, по его словам, будет предложено внедрить институт народной законодательной инициативы, а также институт конституционного обжалования – то есть, чтобы простой человек имел право обращаться в Конституционный суд.

Наибольшие реформы, по информации И.ПУКШИНА, должен претерпеть блок Конституции, который касается функционирования власти в Украине и, в частности, Верховной Рады.

«Я думаю, что Украина созрела к тому факту, что в Украине необходимо внедрять двухпалатный парламент», - сказал он, объяснив, что нижняя палата должна принимать законы, то есть заниматься законодательной деятельностью; верхней палате должны отойти функции утверждения законов, которые принимает нижняя палата, а также кадровые вопросы.

И.ПУКШИН считает, что внедрение двухпалатного парламента позволит качественно повысить законотворчество, позволит преодолеть политическую коррупцию в парламенте, сможет равноценно представить регионы в парламенте.

Заместитель главы Секретариата Президента также отметил, что в реформировании нуждается и судебная ветвь власти. При этом И.ПУКШИН дал понять, что эти предложения будут изложены в новом проекте Конституции, робота над которым уже завершается в Секретариате Президента.