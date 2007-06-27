Мороз закрыл третью сессию ВР V созыва

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ объявил о закрытии III сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии в зале заседаний были члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Перед объявлением о закрытии сессии перед депутатами выступили А.МОРОЗ и В.ЯНУКОВИЧ.