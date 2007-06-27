Мороз закрыл третью сессию ВР V созыва

14:16, 27 июня 2007
Политика
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За церемонией наблюдал Янукович

МорозПредседатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ объявил о закрытии III сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии в зале заседаний были члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Перед объявлением о закрытии сессии перед депутатами выступили А.МОРОЗ и В.ЯНУКОВИЧ.

 

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