Симоненко сказал, когда появится список КПУ

Коммунистическая партия Украины 2-4 августа проведет съезд, в ходе которого определится с избирательным списком. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер партии Петр Симоненко. Он также отметил, что КПУ пойдет на выборы самостоятельно.

Комментируя возможное развитие событий в Верховной Раде сегодня, П.Симоненко отметил, что сессия, скорее всего, будет закрыта, однако не исключил, что депутаты "могут оставить за собой право собраться в любой день после закрытия".

РБК-Украина