Как живется вице-премьеру Табачнику (фоторепортаж из Конча-Заспы)

"Украинская правда" сделала очередную попытку сопоставить зарплаты правительственных чиновников и уровень их жизни. В этот раз "жертвой" стал человек, в компетенции которого весь социальный пакет, - вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник.

Чиновник обосновался на дамбе в районе Конча-Заспы. Это – "самые элитные" украинские территории, куда возвращается с работы домой политическая знать.

Если асфальт стережет охрана и надпись "Частная собственность", то с другой стороны усадьбу Табачника окружает вода. Поэтому корреспондент УП вооружился лодкой, веслами и фотоаппаратом, чтобы узнать о повседневных минутках счастья гуманитарного вице-премьера.

Территория, на которой размещается жилье правительственного чиновника, вызывает восхищение. Она действительно огромна – не меньше гектара зеленых газонов, роскошных ив и елок.

Полуостров вице-премьера омывает вода одного из каналов, который соединяет Днепр и дамбу. На территории Табачника расположены три дома – здесь живут сам чиновник с братом и их отец.

Первое имение из красного кирпича напоминает резиденции в элитных районах Лондона.

Второй дом расположен по центру и доминирует на этой территории – он скорее подобен американским дворцам.

Третий дом – самый маленький, и за деревьями его увидеть сложнее. Но видно, что он стоит под черепицей, оштукатуренный и окрашенный в желтый цвет. Украшением третьего дома является просторная веранда.

Во вторник после заседания Кабмина корреспондент "Украинской правды" передал Табачнику запрос относительно декларации о доходах правительственного чиновника. Прочитав его, чиновник молча развернулся и ушел. На вопрос, сможет ли он как-то прояснить свою точку зрения, Табачник ответил: "Я это комментировать не буду. У меня нет такой возможности".

Украинская правда