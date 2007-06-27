Янукович собирает политсовет

Заседание политсовета Партии регионов состоится в 13:30 в среду.

Об этом "Украинской правде" сообщила представитель Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, на политсовете вероятно будет определена дата съезда партии и политсовета перед съездом.

"Возможно, мы обсудим дату проведения съезда. Возможно будут поставлены задачи на каникулярный короткий период, который будет до съезда", - сказала она.

На уточняющий вопрос о дате съезда, она ответила, что он состоится, вероятно, в первых числах августа.

Вместе с тем лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева сказала, что "заседание состоится в офисе Партии регионов".

Раньше на пресс-конференции премьер Виктор Янукович оговорился о заседании политсовета.

В частности, отвечая на один из вопросов, он сказал: "Мы будем поднимать его сегодня на заседании политсовета".

Украинская правда