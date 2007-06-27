Закрыть сессию Мороз планирует в 13 часов

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что закрытие сессии парламента планируется на 13 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

А.МОРОЗ также сообщил, что в этой церемонии примут участие члены Кабинета министров.

Сейчас в парламенте объявлен плановый перерыв до 12.30.