Закрыть сессию Мороз планирует в 13 часов
12:20, 27 июня 2007Политика
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В ВР придут члены Кабмина
Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что закрытие сессии парламента планируется на 13 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.
А.МОРОЗ также сообщил, что в этой церемонии примут участие члены Кабинета министров.
Сейчас в парламенте объявлен плановый перерыв до 12.30.
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