Закрыть сессию Мороз планирует в 13 часов

12:20, 27 июня 2007
Политика
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В ВР придут члены Кабмина

Александр Мороз Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что закрытие сессии парламента планируется на 13 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

А.МОРОЗ также сообщил, что в этой церемонии примут участие члены Кабинета министров.

Сейчас в парламенте объявлен плановый перерыв до 12.30.

 

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