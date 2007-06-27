Мороз и Янукович обсуждают возможность продления нынешней сессии ВР

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждают возможность продления нынешней сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции СПУ Василий ВОЛГА.

На вопрос, почему депутаты сегодня не стали рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию, который планировался вторым в повестке дня заседания ВР, В.ВОЛГА ответил, что сейчас проходят переговоры А.МОРОЗА и В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, они обсуждают возможность внесения изменений в Конституцию, в частности, поддержки соответствующего законопроекта, внесенного А.МОРОЗОМ, а также продления нынешней сессии парламента.

«Я думаю, сейчас будем договариваться о том, что мы делаем перерыв до 16 июля. До этого ведется в Партии регионов обсуждение этих изменений, и с 16 июля мы возвращаемся к голосованию», - сказал В.ВОЛГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, фракция Партии регионов приняла решение не голосовать за включение в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания ВР законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

По словам депутата 5-го созыва Владимира ФАЛЬКО, таким является решение фракции. По его словам, такие законопроекты нельзя принимать «с бухты барахты». Данный законопроект должен быть доработан, и тогда его может рассмотреть парламент, отметил В.ФАЛЬКО.