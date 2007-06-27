Янукович скоро заговорит по-английски

11:14, 27 июня 2007
Политика
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Премьер учит иностранный и совершенствует украинский

Виктор ЯнуковичПремьер министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершенствует знание украинского языка и изучает английский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия.

«Учу украинский язык – у меня есть очень хорошие учителя, и начал изучать английский язык. Не хватает времени, но скоро начну говорить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

 

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