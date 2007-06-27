Янукович скоро заговорит по-английски
11:14, 27 июня 2007Политика
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Премьер учит иностранный и совершенствует украинский
Премьер министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершенствует знание украинского языка и изучает английский язык.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия.
«Учу украинский язык – у меня есть очень хорошие учителя, и начал изучать английский язык. Не хватает времени, но скоро начну говорить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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