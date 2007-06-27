Наша Украина ставит три условия участникам мегаблока
Документ подпишут на днях
|Зиновий Шкутяк
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», он сообщил: “На днях будет подписан документ, который станет основой для подписания соглашения о создании избирательного блока демократических сил”.
По словам З.ШКУТЯКА, в основу документа планируется заложить три основных принципа: поддержка Президента, европейский курс, создание единой партии.
З.ШКУТЯК убежден, что именно этот документ станет залогом единства демократических сил.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время визита в Турцию в интервью журналистам выразил мнение, что блок демократических сил для участия в досрочных парламентских выборах должен создаваться как прообраз будущей единой партии.
Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что мегаблок в заявленном формате и с заявленными квотами состоится “только в том формате, в котором его участники готовы к созданию единой политической партии”. По его словам, “партии, которые только хотят подъехать на чужой телеге, чтобы дальше идти своим путем, должны, как и в Европе, идти самостоятельно. Те партии, которые видят избирательный процесс как этап полноценного объединения в единую, мощную политическую силу, будут в составе такого блока”.