Мороз назвал старшего в БЮТ-2

Председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ сообщил, что решением новосозданной фракции БЮТ в ВР ее председателем избран Николай ЗАМКОВЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил в начале сегодняшнего пленарного заседания ВР.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Н.ЗАМКОВЕНКО заявил, что фракция БЮТ продолжает свою работу в Верховной Раде пятого созыва. По его словам, в состав фракции БЮТ входит 14 народных депутатов: Н.ЗАМКОВЕНКО, Александр КОВТУНЕНКО, Владимир ОЛИЙНЫК, Олег АНТИПОВ, Валерий ЧИЧКОВ, Сергей СИНЧЕНКО, Александр ЕДИН, Олег НАДОША, Владимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦЬКИЙ, Сергей ПОЛИЩУК, Павел ЛЕБЕДЕВ, Инга ВЕРШИНИНА та Елена ВИТЕНКО.

Он отметил, что депутаты, которые остались работать в ВР от имени БЮТ, не согласны с политикой прежнего руководства фракции БЮТ и поэтому не писали заявлений о выходе из фракции.

Н.ЗАМКОВЕНКО напомнил, что 103 народных депутата от этой политической силы написали заявления о выходе из фракции БЮТ и автоматически прекратили свои депутатские полномочия.