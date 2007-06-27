ВР сегодня планирует рассмотреть изменения к Конституции

Верховная Рада сегодня планирует включить в повестку дня заседания и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотреть во втором чтении четыре законопроекта. Кроме того, депутаты должны в повторном рассмотрении с предложениями Президента рассмотреть два законопроекта.

Также парламент планирует заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств принятия Советом судей Украины решения о назначении судей на административные должности и освобождении от этих должностей.

После этого должно состояться торжественное закрытие третьей сессии ВР пятого созыва.