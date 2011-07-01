ПР в Киевском облсовете отвергает обвинение в нарушении регламента

Фракция Партии регионов в Киевском областном совете отвергает обвинения оппозиции в нарушении регламента ведения сессии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции ПР в Киевском облсовете.

Как отмечается в сообщении, накануне пресс-служба фракции ВО «Свобода» распространила заявление о якобы нарушении регламента, а именно – отказе от рассмотрения депутатских запросов оппозиционных политических сил во время проведения очередной сессии Киевского областного совета, в результате чего они отказались принимать участие в работе сессии.

Во фракции ПР в облсовете утверждают, что такие заявления не отвечают действительности. “Поскольку, не меняя повестку дня, председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Роман РЕДЬКО предложил депутатские запросы рассмотреть после всех остальных вопросов, которые были внесены в повестку дня. Ввиду того, что на рассмотрение сессии было вынесено 45 неотложных вопросов жизнедеятельности области, это предложение было поддержано большинством депутатского состава”, – говорится в заявлении.

В ПР отмечают, что сессия, в частности, рассматривала вопросы о выполнении областного бюджета за первый квартал нынешнего года, внесении изменений в решение сессии «Об областном бюджете Киевской области на 2011 год», обеспечении области продовольственным зерном, рассмотрении изменений и дополнений к программе развития малого предпринимательства, программу обращения с твердыми бытовыми отходами и др. “Однако представители ВО «Свобода», «Фронта Змін» и «УДАР» растолковали такие действия как нарушение регламента, после чего вышли из зала”, – заявляют в ПР.

Фракция Партии регионов в Киевском областном совете заявляет, что “демарши представителей указанных политических сил направлены, в первую очередь, на свой личный пиар. Этим людям глубоко безразлично, будет ли область с хлебом, своевременно ли получат заработные платы педагоги и медики, решится ли, в конечном итоге, вопрос экологически безопасного функционирования мусорных полигонов в Васильковском и Обуховском районах, разрешится ли проблема питьевой воды в Белоцерковском, Полесском и других регионах Киевской области. В сессионном зале был прекрасный случай решить вопрос продовольственной безопасности в области”.

Как сообщал УНИАН, 30 июня депутаты фракций ВО «Свобода», «Фронт Змін» и «УДАР» в Киевском областном совете заявили о недоверии председателю областного совета Александру КАЧНОМУ.

«30 июня во время проведения 7-й сессии 6-го созыва председатель Киевского областного совета А.КАЧНЫЙ прибег к грубым нарушениям законодательства Украины, следствием чего стало изменение повестки дня», - подчеркивается в заявлении.

По словам его авторов, это было сделано с целью не допустить публичного обсуждения заявлений депутатских фракций и депутатских запросов фракций ВО «Свобода», партии «Фронт Змін», Киевской областной организации политической партии "УДАР» и партии «Сильная Украина», поскольку они затрагивали неудобные для власти вопросы.

«Выражая протест против грубого нарушения депутатских прав, указанные фракции покинули зал пленарных заседаний», - говорится в заявлении.

Однако в сессионном зале продолжились нарушения законодательства Украины, заявили депутаты от оппозиции, отметив, что члены счетной комиссии Киевского облсовета зафиксировали, что по состоянию на 11.50 в сессионном зале отсутствует кворум, то есть, принимаемые решения – незаконные (вместо 75 депутатов, необходимых для принятия решений, присутствует только 72).