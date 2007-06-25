Луганчане потребовали открытых списков, референдума и наказания для Цушко

Общественность Луганской области предлагает переизбрать парламент по открытым партийным спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято представителями общественных организаций Луганской области на форуме «Общественная региональная ассамблея».

Участники форума после обсуждения вопроса «политический кризис: позиция общественности» выдвинули к властям ряд требований, среди которых, в частности требование переизбрать Верховную Раду по открытым партийным спискам. Кроме того, они предлагают утвердить ясную и понятную процедуру отзыва депутатов, ограничить депутатскую неприкосновенность и срок депутатства двумя сроками, провести одновременно с выборами референдум о форме правления в стране – президентской или парламентской, избрать ВР на выборах 2007 сроком на 2 года, а также разработать и принять конституционным собранием новую Конституцию.

Представители общественных организаций также осудили любые попытки привлечения милиции к политическим процессам. В принятом на этот счет заявлении они требуют тщательного расследования фактов силового захвата генпрокуратуры и избиения футбольных болельщиков на стадионе в Киеве, а также привлечь к ответственности виновных в этом и освободить от должности министра внутренних дел Василия ЦУШКО.