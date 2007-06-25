БЮТ проводит запись добровольцев в депутаты по телефону (номер)

Столичная парторганизация Блока Юлии Тимошенко начинает формировать список кандидатов в депутаты Киевсовета, выборы которых, по прогнозам политиков, должны состояться после досрочных выборов в Верховный Совет.

Как сообщил УНИАН член президиума фракции БЮТ в Киевсовете Александр БРИГИНЕЦ, киевский БЮТ решил уже сегодня начать составлять списки кандидатов для того, чтобы в Киевсовет попали самые лучшие и самые достойные киевляне.

По его информации, на первом этапе принимаются заявки от всех активных киевлян, разделяющих позицию БЮТ. Им достаточно позвонить по телефону 8 (044) 255-19-94 и выразить свое желание стать кандидатом в депутаты Киевсовета. Потом из всех желающих путем собеседования и анкетирования будет отобрано 1 тыс. 35 кандидатов в депутаты. Планируется, что далее каждый из них будет закреплен за небольшим участком Киева, (а таких участков 1 тыс. 35) и по результатам деятельности будет составлен список из 120 активистов, которые станут кандидатами в депутаты на выборы в городской совет.

А.БРИГИНЕЦ высказал убеждение, что такая демократическая система отбора кадров даст Киевсовету «фанатичных защитников интересов киевлян», каких, по его словам, мало в нынешнем составе Киевсовета.