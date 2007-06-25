Ющенко освободил командующего Сухопутными войсками
18:40, 25 июня 2007Политика
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Генерал Фролов пробыл в должности больше года
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил генерал-лейтенанта Валерия ФРОЛОВА от должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и постановил зачислить его в распоряжение министра обороны Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. В.ФРОЛОВ занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ с мая 2006 года.
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