Ющенко освободил командующего Сухопутными войсками

18:40, 25 июня 2007
Политика
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Генерал Фролов пробыл в должности больше года

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил генерал-лейтенанта Валерия ФРОЛОВА от должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и постановил зачислить его в распоряжение министра обороны Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. В.ФРОЛОВ занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ с мая 2006 года.

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