ЦИК приняла решение о закреплении членов комиссии за регионами

Центральная избирательная комиссия приняла решение о закреплении членов комиссии за регионами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

В частности, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ будет контролировать Львовскую и Черновицкую области; заместитель председателя комиссии Андрей МАГЕРА – Житомирскую область и город Киев; Александр ЧУПАХИН – Крым, Херсонскую область и город Севастополь; Александр ШЕЛЕСТОВ – Донецкую область; Тамара АСТАХОВА – Одесскую и Николаевскую области; Юрий ДОНЧЕНКО – Луганскую и Закарпатскую области; Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ – Харьковскую область и зарубежный избирательный округ; Михаил ОХЕНДОВСКИЙ – Днепропетровскую и Кировоградскую области; Бронислав РАЙКОВСКИЙ – Запорожскую и Черниговскую области; Анатолий ПИСАРЕНКО – Сумскую и Полтавскую области; секретарь ЦИК Татьяна ЛУКАШ – Киевскую и Черкасскую области; Игорь ЖИДЕНКО – Хмельницкую и Ривненскую области; Валерий ШЕЛУДЬКО – Тернопольскую и Ивано-Франковскую области; Юлия ШВЕЦ – Волынскую и Винницкую области.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК согласовала проекты Порядка создания органов ведения Государственного реестра избирателей и Порядка создания региональных органов администрирования государственного реестра избирателей.

Центризбирком также утвердил системы классификации, необходимые для функционирования Государственного реестра избирателей.

Как сообщал УНИАН, 22 июня не смогла принять решение о закреплении регионов за членами комиссии. Члены ЦИК от коалиции и от оппозиции выступали со взаимными обвинениями в политизации деятельности комиссии и блокировании ее работы. Заседание ЦИК неоднократно прерывалось из-за отсутствия кворума – в знак протеста зал заседания покидали заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Анатолий ПИСАРЕНКО, Игорь ЖИДЕНКО и Юлия ШВЕЦ.

Ранее 8 членов ЦИК от коалиции выступали с требованием проведения заседания для пересмотра вопроса о закреплении регионов за членами комиссии. Они не были согласны с тем, что председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ издал соответствующее распоряжение без согласования с ними.