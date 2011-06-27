Американский судья вызывает Фирташа и Тимошенко в суд

Судья окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричард САЛЛИВАН вызвал совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия ФИРТАША и экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлию ТИМОШЕНКО в суд.

Об этом сообщает Kyiv Post, который располагает копией ордерасудьи.

Согласно документу, Д.ФИРТАШ и Ю.ТИМОШЕНКО должны явиться в суд 22 июля в 11.45.

Кроме того, по решению судьи, до 13 июля стороны должны совместно подать письмо, в котором предоставить информацию о сути иска и защиты, обоснования того, почему это дело, по их мнению, находится в юрисдикции данного суда, о предварительных попытках досудебного улаживания конфликта и оценочной продолжительности судебного разбирательства.

В документе также сказано, что истец должен передать ответчику копию этого ордера.

Как сообщалось, в 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме принял решение, которое обязало “Нафтогаз Украины” вернуть компании RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. газа.

В конце апреля 2011 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" вернул RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАША. Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, RUE и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В свою очередь Д.ФИРТАШ выразил сомнение, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет основания для обжалования решения Стокгольмского арбитража в судах Нью-Йорка или любых других судебных органах.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО сейчас находится на подписке о невыезде.