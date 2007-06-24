Тарасюк уверен, что помаранчевые силы вырвутся вперед на 3-5%

Экс-министр иностранных дел, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что результат внеочередных выборов существенно не будет отличаться от предыдущих выборов в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

"К сожалению, через измену социалистов не состоялось то большинство, но это не означает, что симпатии избирателей изменились. Я смею утверждать, что результат внеочередных выборов будет приблизительно таким, каким был и во время выборов в прошлом году”, - отметил политик.

По прогнозу Б.ТАРАСЮКА, на внеочередных выборах большинство получат представители оранжевого лагеря.

«Оранжевые силы – это демократическая коалиция, название которой еще не оформилось и блок Юлии ТИМОШЕНКО - получат большинство в размере 3-5%», - прогнозирует он.