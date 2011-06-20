Табачник: украинские студенты будут учится в Китае

Квота бюджетных мест на обучение в КНР для украинских студентов будет увеличена в 4 раза.

Как сообщил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, такая договоренность была достигнута сегодня на переговорах Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя КНР ХУ Цзиньтао, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что сегодня в украинских вузах учатся более 6 тыс. китайских студентов, а в университетах Китая около 1 тыс. молодых людей из Украины получают высшее образование.

«Чрезвычайно важно, что во время встречи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель КНР ХУ Цзиньтао предложили со следующего учебного года в 4 раза увеличить бюджетные квоты - до 100 мест - для обучения украинских студентов в китайских университетах и, соответственно, китайских - в Украине», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, по словам министра, высшее руководство Китая приняло решение предоставить безвозмездную помощь Украине на сумму 80 млн. юаней, о чем было подписано соответствующее межправительственное соглашение.

Еще одной важной гуманитарной инициативой председателя КНР ХУ Цзиньтао, по словам Д.ТАБАЧНИКА, стало приглашение ежегодно 200 детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, для прохождения лечения и реабилитации в Китай.