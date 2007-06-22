В мегаблоке опять перегрызлись - за кресла из-под Януковича и Мороза
Самооборона Луценко готова разбегаться
|Николай Катеринчук
Об этом в интервью газете "Экспресс" заявил один из лидеров "Народной Самообороны" Николай Катеринчук.
"Согласия мы сейчас не можем найти в очень важном и принципиальном для нас вопросе – кадровом", - сказал он.
"Предыдущие переговоры по созданию мегаблока были приостановлены, как только речь зашла об определении кандидатур главы Верховной Рады, премьер-министра и ключевых министров правительства после досрочных выборов. Конечно, в случае, если мы выборем право формировать новое правительство", - добавил Катеринчук.
Он напомнил позицию "Народной Самообороны" о том, что если до 1 июля все технические принципы создания мегаблока демократических сил не будут окончательно согласованы, то эта политическая сила пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно.
По словам Катеринчука, "Народная самооборона" в будущем правительстве хочет "влиять на блок реформ, в том числе экономических реформ, и на блок справедливости".
"Речь идет о МВД, прокуратуре и Министерстве юстиции. И это закономерно", - сказал он.
Катеринчук также предположил, что если мегаблок не будет создан, "это будет означать, что "Наша Украина" с "Правицей" рассматривают возможность создания коалиции с Партией регионов".
"Тогда мы разбежимся", - добавил он.