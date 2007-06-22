В мегаблоке опять перегрызлись - за кресла из-под Януковича и Мороза

Переговоры о создании мегаблока демократических сил зашли в тупик из-за кадровых вопросов.

Об этом в интервью газете "Экспресс" заявил один из лидеров "Народной Самообороны" Николай Катеринчук.

"Согласия мы сейчас не можем найти в очень важном и принципиальном для нас вопросе – кадровом", - сказал он.

"Предыдущие переговоры по созданию мегаблока были приостановлены, как только речь зашла об определении кандидатур главы Верховной Рады, премьер-министра и ключевых министров правительства после досрочных выборов. Конечно, в случае, если мы выборем право формировать новое правительство", - добавил Катеринчук.

Он напомнил позицию "Народной Самообороны" о том, что если до 1 июля все технические принципы создания мегаблока демократических сил не будут окончательно согласованы, то эта политическая сила пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно.

По словам Катеринчука, "Народная самооборона" в будущем правительстве хочет "влиять на блок реформ, в том числе экономических реформ, и на блок справедливости".

"Речь идет о МВД, прокуратуре и Министерстве юстиции. И это закономерно", - сказал он.

Катеринчук также предположил, что если мегаблок не будет создан, "это будет означать, что "Наша Украина" с "Правицей" рассматривают возможность создания коалиции с Партией регионов".

"Тогда мы разбежимся", - добавил он.

Украинская правда