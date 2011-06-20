Луценко хочет, чтобы его защищал Москаль

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО снова просит суд допустить народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ к участию по его делу в качестве защитника и дать время адвокатам закончить ознакомление с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующими ходатайствами Ю.ЛУЦЕНКО обратился сегодня в суд во время очередного заседания по рассмотрению его дела.

В частности, говоря о продлении для его адвокатов срока для ознакомления с материалами дела, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Есть необходимость продолжения ознакомления с делом. Я настаиваю на том, чтобы продлили срок ознакомления».

При этом экс-министр отметил, что дело содержит 52 тома, а это приблизительно 10 тыс. страниц, с которыми в короткий срок его новые адвокаты ознакомиться физически не в состоянии.

Сейчас суд ушел в совещательную комнату для рассмотрения ходатайств экс-министра.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Ю.ЛУЦЕНКО уже просил суд допустить Г.МОСКАЛЯ к участию по его делу в качестве адвоката. Тогда суд это ходатайство не удовлетворил.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышения власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенному работником правоохранительного органа.