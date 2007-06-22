Нашеукраинский губернатор беспокоится - его не зовут к Януковичу

“Не могу припомнить, когда последний раз глав администраций приглашали на совещание в Кабмин. В правительстве что-то решают, а нашим мнением никто не интересуется. Мы не знаем, чем они аргументируют решения, которые принимают”, - сказал в интервью “Без цензуры” губернатор Ровенщины, глава областной ячейки партии “Наша Украина” Виктор Матчук, сообщает пресс-служба партии

“Вот, например, последнее: не допустить повышения цены на хлеб, а тех глав администраций, которые это допустят, уволить”, - заметил он.

На вопрос, есть ли основания для повышения цены на хлеб, губернатор ответил: “У нас рыночная экономика. В рыночной экономике можно регулировать цены только рыночными методами, а не административными. Цены на хлеб государство должно регулировать, но не силами глав обладминистраций, а силами тех резервов, которые есть”.