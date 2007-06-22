Нашеукраинский губернатор беспокоится - его не зовут к Януковичу
08:59, 22 июня 2007Политика
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А еще и уволить могут - за хлеб
|Виктор Матчук
“Вот, например, последнее: не допустить повышения цены на хлеб, а тех глав администраций, которые это допустят, уволить”, - заметил он.
На вопрос, есть ли основания для повышения цены на хлеб, губернатор ответил: “У нас рыночная экономика. В рыночной экономике можно регулировать цены только рыночными методами, а не административными. Цены на хлеб государство должно регулировать, но не силами глав обладминистраций, а силами тех резервов, которые есть”.
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