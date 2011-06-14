Тягнибок знает, почему «бесятся краснознаменщики»

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК призывает украинцев защищать свою честь и историческую память, несмотря на попытки некоторых политиков навязать неукраинские ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера, 12 июня, на вече-реквиеме памяти жертв коммунистического режима в Демьяновом Лазу вблизи Ивано-Франковска.

«Сейчас мы склоняем головы перед памятью десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов невинных жертв, которых уничтожили только потому, что они были украинцами», - сказал он.

О.ТЯГНИБОК считает, что массовые расстрелы украинцев в Демьяновом Лазу - одна из тех «глубоких, непрощаемых кровавых ран, которые оставила советская армия на теле Галичины в июне 1941 года».

Лидер «Свободы» также напомнил участникам вече, что происходило во Львове после 22 июня 1941 года. «Там (во Львове) 1941 года между 22 и 28 июня, когда большевистская красная армия уже уходила, а гитлеровские войска еще не пришли во Львов, начали открывать двери тюрем и выносить трупы украинцев. Украинцев, которых «советы» хватали на улицах за того, что они были в вышитых рубашках, что они говорили на украинском языке. Этих трупов были тысячи. В конце июня 1941 года улицы Львова выглядели ужасно - они были усеяны изувеченными телами замученных мужчин, женщин и детей. В городе стоял такой смрад, что вынуждены были включать дизельные моторы, чтобы запах сожженной солярки перебивал трупный запах. Люди ходили среди тех трупов и узнавали своих родственников. Это было 22 июня 1941 года», - напомнил О.ТЯГНИБОК.

По его словам, сейчас, «на 20-м году независимости Украина, различные добкин, симоненки, коммунисты, которые теперь вновь ожили, хотят устроить танцы на костях 22 июня во Львове».

«И они вовсе не хотят приехать в Демьянов Лаз или походить по львовских тюрьмах, склонив головы перед невинными жертвами. Вместо этого они нам внушают, что это мы должны преклоняться перед красными флагами, с которыми они приходили и по-садистски уничтожали нашу нацию. Они сейчас потому так и бесятся, что украинцы не стали перед ними на колени и не стали молиться их красной тряпке», - сказал политик.

Он призвал присутствующих «помнить нашу историю и чтить всех украинцев - и уничтоженных, и тех, которые боролись, чтобы мы сегодня имели свободную украинскую державу и могли говорить на родном языке».

«Мы должны защитить свою честь и свою память, кто бы и что бы нам не навязывал. И никакие краснофлаговые провокации не заберут у нас ощущение свободы, независимости. Никто у нас не отнимет нашего будущего и будущего наших детей. А режим украинофобов должен помнить: власть является временной, а нация - вечной. И мы, украинцы, обязательно победим», - отметил О.ТЯГНИБОК.

Справка УНИАН. Демьянов Лаз – урочище возле Ивано-Франковска, место массовых расстрелов узников из тюрьмы НКВД. Во время раскопок здесь нашли человеческие кости 525 человек. Для 22 из них удалось установить личности, работа в архивах СБУ позволила определить имена еще 400 казненных.

В 1970 году после передачи на Радио Свобода местный ландшафт изменили с помощью тяжелой техники, чтобы помешать будущим попыткам поисков. Невзирая на это, в 1989 году были проведены успешные раскопки, которые организовало местное отделение «Мемориала». В 1998 году неподалеку от захоронений открыли мемориальный комплекс "Демьянов Лаз".